إليسا تدافع عن زوج نانسي عجرم وتطالب بالإفراج عنه بعد قتله لمقتحم منزله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة اللبنانية إليسا، عن الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد توقيفه لقتله سارق منزله.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة”.

وأضافت: “عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب! وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة.. كلنا محلو منعمل نفس الشي”.

وكشفت التحقيقات الأولية حول سارق منزل نانسي عجرم، أن السارق الذي تم ردعه من قبل زوجها وأرداه قتيلًا، كان يحمل مسدس صوت.

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السارق تمكن من التسلل ليلًا داخل المنزل مسلحًا، وتمكن من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

وأشهر السارق المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج “عجرم” من ردعه رغم إقناعه ومحاولة عرض المال عليه للمغادرة، فتابع السارق طريقه إلى غرفة النوم الخاصة ببناتها، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينًا ويسارًا، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة البنات، حاول الزوج ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت إلى مقتله.

قررت سلطات التحقيق القضائية في لبنان، إلقاء القبض على زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد إطلاقه النار من مسدسه الشخصي تجاه شخص يحمل الجنسية السورية كان قد اقتحم مسكن العائلة فجر الأحد بإحدى مناطق محافظة جبل لبنان بهدف السرقة، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشخص المقتحم.

وأصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.