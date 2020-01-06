أصالة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد صمت طويل أعلنت الفنانة السورية أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان.

أصالة نشرت صورة لها برفقة طارق العريان، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت: “سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

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وتفاعل متابعين أصالة مع منشورها بشكل كبير متمنين لها حياة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وكانت أصالة قد عانت خلال الفترة من العديد من الشائعات حول أسباب انفصالها عن زوجها طارق العريان، ومنها أن أسباب الانفصال هي خيانة طارق العريان لها مع فنانة شابة وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل أصالة بشكل غير مباشر.

ورغم انتشار أخبار انفصالهما منذ شهور كثيرة إلا أن الطرفين لم يؤكدا ذلك الأمر.

يذكر أن الفنانة أصال سبق لها الزواج من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، والذي انجبت منه ابنتها شام وخالد، وارتبطت بعده بالمخرج طارق العريان، والذي انجبت منه توأمها آدم وعلي.