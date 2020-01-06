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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أصالة نصري تعلن خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
فاجأت الفنانة أصالة نصري متابعينها بخبر انفصالها عن زوجها طارق العريان.
و علقت قائلة "على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".
وكتبت أصالة في حسابها على انستغرام، مصحوبًا بصورة لها مع زوجها السابق "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي).
وأضافت " وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي".
ومضت "ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".
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