إنفوجراف.. الفائزون بجوائز جولدن جلوب 2020 لفئة التلفزيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة الـ77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020، والتي تم توزيعها على فئتين، السينما والتلفزيون.
وحصد مسلسل "Succession" جائزة أفضل مسلسل درامي لهذه الدورة، بينما حصل مسلسل "Fleabag" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي موسيقي، كما اختير مسلسل "Chernobyl" ليكون أفضل مسلسل قصير.
وبالنسبة للممثلين، فحصل كل من أوليفيا كولمان وبراين كوكس على جائزة أفضل ممثل وممثلة للدراما التلفزيونية.
وحصل كل من رامي يوسف وفيبي والر بريدج على جائزة أفضل ممثل وممثلة تلفزيونية في الموسيقى والكوميديا.
والإنفوجراف التالي يبرز قائمة الفائزين بجوائز جولدن جلوب 2020 فئة التلفزيون:
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