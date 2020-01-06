فن ومشاهير

بريانكا شوبرا ونيك جوناس ينشران بعض الحب في حفل جولدن جلوب

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Patricia 0 تبليغ

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Jan 06, 2020

خطفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وزوجها نجم البوب الأميركي نيك جوناس، الانظار خلال حضورهما حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الأحد في ليلة حافلة بالمفاجآت الصادمة والقضايا الساخنة في مستهل موسم الجوائز في هوليوود.

واختارت “شوبرا” لهذه المناسبة فستاناً كلاسيكياً زهري اللون، بدت فيه جميلة وأنيقة في آن.

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وكان لافتاً اللقطات الرومانسية التي رافقت اطلالة الثنائي، حيث قام نيك باحتضان بريانكا على السجادة الحمراء.

نذكر ان مجلة “بيبول” كانت قد منحت في سبتمبر 2019 بريانكا تشوبرا ونيك جوناس لقب الأكثر أناقة.

وكانت “شوبرا” قد تزوجت من “جوناس” في نيودلهي في كانون الاول/ديسمبر عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.

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