غولدن غلوب.. جينيفر لوبيز تسيء الاختيار ومجوهرات هذه النجمة بـ 5 ملايين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة أمس حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 بنسخته الـ77 في "بيفرلي هيلز" بكاليفورنيا، وقد شهد الحفل حضور نخبة من أهم وأشهر نجوم هوليوود، باعتباره ثاني أشهر حفل عالمي لتوزيع الجوائز بعد الأوسكار.

واكتسب الحدث العالمي سمعة بكونه غير متوقع سواء عندما يتعلق الأمر بالفائزين أو إطلالات الحاضرين على السجادة الحمراء.

وقبل بدء الحفل توافد نجوم السينما والتلفزيون العالميون على السجادة الحمراء خارج فندق بيفرلي هيلتون بإطلالات ساحرة وجريئة بقطع الأزياء الراقية والمجوهرات الرائعة، ويمكننا اعتبار إطلالات السجاد الأحمر لهذه السنة الأكثر جرأة وأناقة في تاريخ الحدث العالمي.

وخطفت النجمة العالمية كيت بلانشيت الأنظار بفستان فاخر من ماري كاترانتزو بتوب مغطى بالكريستال وأكمام البالون الصفراء المنحوتة على شكل أجنحة متعددة الطيات، وبدت إطلالاتها مستقبلية وكلاسيكية نسقتها مع زوج من الصنادل المخملية بظل أصفر الكناري.

أما مقدمة الحفل كيري واشنطن فتألقت بزي جريء من توقيع علامة ألتوزارا مكونة من سترة بليزر سوداء مفتوحة وتنورة حريرية سوداء بفتحة جانبية عالية، ولم ترتد تحت السترة شيئا سوى سلسة معدنية مثبتة على الخصر ونسقت زيها الجريء مع صندل معدني.

أما بيلي بورتر، المعروف بإطلالاته الأنثوية، فاختار هذه المرة بدلة بيضاء كاملة بسترة بلايزر مرتبطة بذيل دراماتيكي أبيض منسدل مزين بالفرو، وأنهى إطلالته بزوج من بوت جيمي شو المخصص بمقدمة مربعة.

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ومن جهة أخرى، تألقت بريانكا تشوبرا بفستان أنثوي منحوت بظل وردي الفلامينغو من توقيع كريستينا أوتافيانو نسقته مع زوج من كعب كريستيان لوبوتان، وعقد فاخر من الكريستال.

والإطلالة الأغلى ثمنا كانت من نصيب النجمة البريطانية "سينثيا اريفو" التي ارتدت فستانا أسود من تصميم فريق "ثوم براون" الذي استغرق صنعه 800 ساعة، كما وضعت مجوهرات بقيمة 5 ملايين دولار؛ إذ كلف عقدها من بلغاري 3 ملايين.

أما نيكول كيدمان فبدت جذابة بفستان أحمر من دون حمالات وبذيل طويل وفتحة جانية عالية من توقيع جورجيو أرماني نسقته مع زوج مطابق من الصنادل المزينة بالجواهر من توقيع جوزيبي زانوتي، هذا الأخير تميز بجوهرة ضخمة على حزام إصبع القدم ويبلغ سعره قرابة 1147 دولارا.

وأثبتت النجمة زوي كرافيتز أن زي الأسود والأبيض يمكن أن يكون ملفتا للأنظار؛ إذ ارتدت فستان ماكسي بطبعة البولكا دوت من سان لوران بأكمام طويلة وأكتاف منسدلة مكشكشة.

من جانبها، اختارت جينيفر لوبيز فستانا من توقيع "فالنتينو" باللونين الأخضر والذهبي بأرضية بيضاء منفوشة، لم ينل إعجاب جمهورها الذي وصف شكلها بهدية الكريسماس الملفوفة.