وصلة غزل تجمع نجاح المساعيد وزوجها.. والجمهور: "مسلسل بدوي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الشاعرة والكاتبة الأردنية فيديو هنأت من خلاله زوجها عامر السردي بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس الـ 5 من شهر يناير.

وقالت المساعيد في الفيديو: "اليوم عيد ميلاد زوجي وحبيبي عامر، اللي أقوله كل عام وهو بألف خير"، وأضافت موجهة سؤالها إلى زوجها: "وش تتمنى في عيد ميلادك".

ليظهر بعدها السردي في الفيديو وهو يجيب على سؤالها قائلًا: "أنا أتمنى من كل قلبي، انه ربنا يديمك تاج فوق راسي، ويحفظلي ياكي ويحفظلي عيالك الي هما بالأصل عيالي جاسر وسلوان"، واستطرد: "وأنا بصراحة عيد ميلادي مهو بـ 5 /1، عيد ميلادي يوم الي عرفتك، يوم الي صرتي حلالي يا حلالي".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وتعليقات كثيرة، حيث أثنى البعض على حبهما لبعضهما رغم فارق السن بينهما، فيما تغزل البعض بنعومة وأنوثة المساعيد التي ظهرت من خلال الفيديو، كما علق آخرون أن مشاعر الحب والخجل بدت واضحة على الشاعرة الأردنية، كما بدت مشاعر الحب واضحة على زوجها الضابط الأردني عامر السردي.

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في المقابل لم تخلُ بعض التعليقات من الانتقاد والسخرية، إذ اعتبر البعض أن هذه التهنئة من الخصوصيات وأن المساعيد وزوجها أصبحا يقلدان العديد من "كابلز" السوشال ميديا والذين يثيرون الجدل حولهم باستمرار بنشرهم تفاصيل حياتهم الخاصة علنًا، دون احترام لخصوصية علاقتهما. فيما تفاعل الكثيرون حول طريقة حديثهما واعتمادهما على اللهجة البدوية، وجاءت إحدى التعليقات على هذا الأمر ساخرة، إذ وصف البعض الفيديو كأنه مشهد من مسلسل بدوي.

يُشار إلى أن الشاعرة الإماراتية الأردنية نجاح المساعيد بدأت تتصدر الأخبار وتحولت إلى حديث الساعة منذ إعلانها ارتباطها بالضابط الأردني عامر السردي، والذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات، حيث أصبحت حياة المساعيد الخاصة حديث رواد السوشال ميديا، والذين انتقدوا زواجها هذا، فيما انتقد الكثيرون خروجها بأكثر من مناسبة للحديث عن زوجها، لا سيما انها شخصية ثقافية، بدأت شهرتها من الشعر، معتبرين أن هذه التصرفات لا تليق بها.

فيما ساند عدد كبير المساعيد، مؤكدين أن زواجها أمر شخصي يعود لها، ولا يحق لأحد التدخل به والتعليق على الأمر أو السخرية منه.