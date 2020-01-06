"حبيب يارا" مرشح في حكومة لبنان الجديدة.. وصوره بأوضاع مشبوهة تصدمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تردد اسم رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة لتولي منصب وزارة الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية الجديدة بترشيح من وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون.

لكن فيليب زيادة تفاجأ بوجود حملة ضده قامت بنشر صور بأوضاع مشبوهة مع فتيات في فترة مراهقته، كما تم تداول صور وهو يرافق جبران باسيل وعدد من السياسيين في سفراته إلى أميركا، وكان قد عيّنه الأخير قنصلاً في ولاية لاس فيغاس.

لكن رجل الأعمال اللبناني لم يقف صامتًا أمام الحملة الموجهة ضدّه، وأكد عبر مكتبه الإعلامي أن ما إن سُرّب اسمه في الإعلام كأحد الاسماء المحتملة لتولي حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة حتى فوجيء الأحد بحملة منظمةٍ استهدفته عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف أنه بدا واضحًا أن الجهات التي صوّبت عليه لم تستطع تلفيق ملفات سوى التعرض له بأمور شخصية وتسريب صور التقطت منذ أكثر من 20 عامًا مع أحد اصدقائه في حفلة خاصة.

وأوضح مكتبه الإعلامي أن زيادة يربأ بنفسه عن الرد على وصفه بـ"التفاهات"، ويعتبر أن النجاح الذي حققته أعماله في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والريادة هي التي تتحدث عنه، وهي التي أدت إلى طرح اسمه لتولي حقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة، وأن السبب نفسه هو الذي ادّى بالحاقدين والمغرضين إلى فتح حرب استباقية عليه.

وأصبح اسم زيادة معروف عند الجمهور الفني بعد علاقة حب جمعته بالفنانة نجوى كرم، غير أنهما انفصلا قبل وصول علاقتهما إلى الزواج، من ثمّ أصبح اسمه مرتبطًا بالأنشطة الفنية والسياسية وحتى الإنسانية والاجتماعية.

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كما ارتبط اسم زيادة أيضًا بأنه تجمعه علاقة غرامية بالفنانة يارا، خاصة بعدما انتشرت صورة للفنانة اللبنانية ظهرت فيها مرتدية خاتما في إصبع يدها اليمنى قيل أنه خاتم الخطوبة الذي أهداها إياه حبيبها فيليب، مع وجود الأخير في كادر الصور التي حذفتها بعد ذلك.

لكن يارا لم تؤكد أو تنف وجود علاقة حب تجمعها برجل الأعمال اللبناني رغم الشائعات التي انتشرت، وما زالت ملتزمة الصمت حول الموضوع، على الرغم من اجتماعهما مجددًا في صورة ببرشلونة برفقة مدير أعمالها طارق أبوجودة.

يذكر أن فيليب زيادة غادر لبنان عام 1998 إلى الولايات المتحدة وعمل في قطاع العقارات وطوره بشكل ريادي وفق معايير التكنولوجيا وأطلِق على مشاريعه من قبل شركات التأمين العقاري"مدن المستقبل" وضمّن زيادة مشاريعه بشركات ابتكارية في مجال الطاقة المتجددة التي باتت منتشرة اليوم بين ولايات أميركية عدة وبلدان اوروبية وأفريقية وخليجية وشرق أوسطية، وتوجع بجوائز على جهوده في مجالات نشر مفهوم الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، واجتذب اهتمام الاعلام العالمي في هذا المجال.