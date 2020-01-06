القاهرة - لايف ستايل
قالت هايدي موسى أنها لم ترث الغناء عن أبويها، لكن والدها هو بوصلتها في الاختيار والأذن الموسيقية المميزة، أما والدتها عليها الجزء الخاص بالإدارة.وكشفت هايدي موسى أنها تنسى الكلمات أثناء وقوفها على المسرح، وتتعجب من توافد عدد من الجمهور الذي لا يعرفها لالتقاط صورا معها!
كما أكدت هايدي موسى أنها تفضل إصدار ألبوم كامل مرة واحدة عن أغنية منفردة كل فترة، كاشفة أنها لم تصل لمرحلة انتظار لجمهور لأعمالها لتشوقها لهم لهذه الدرجة.
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كانت هذه تفاصيل خبر هايدي موسى تؤكد أنها تُفضل إصدار الألبوم الكامل بدلًا من "السنغل" كل فترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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