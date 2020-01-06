تعليق غير متوقع من علي ربيع على حذف مشهد من فيلم تامر حسني الجديد

كشف الفنان على ربيع عن السر وراء حذف مشهده مع ويزو بفيلم "الفلوس" والذى يعرض حاليا ويقوم ببطولته تامر حسنى وزينة وعائشة بن أحمد.وقال علي ربيع أثناء لقائه في برنامج "theinsiderar": "الجمهور تفاجأ من حذف مشهدي مع ويزو في فيلم "الفلوس" ولكن بالنسبة لي كنت على علم بحذف المشهد.

وأضاف على ربيع قائلا: "حذف المشهد له علاقة بأن صناع الفيلم رأوا أن هذا المشهد يمكن أن يكون عملا كاملا مع زيادة بعض الخيوط الدرامية وهى في النهاية فكرة تامر حسنى ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة. يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

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