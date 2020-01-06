شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ذكرى ميلاد نجوى فؤاد.. اسمها الحقيقى عواطف محمد وتزوجت 14 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد من أهم رموز وفنانة الرقص الشرقى فى مصر والعالم والتى أصبح لها مدرسة خاصة فى الفن الاستعراضى ويقلدها حاليا عدد كبير من الراقصات فى مصر والعالم.

ولدت نجوى فؤاد بمحافظة الإسكندرية واسمها الحقيقى عواطف محمد عجمى من مواليد 1943 عملت فى مجال الرقص الشرقى بمحافظة الإسكندرية فى الصالات الصغيرة إلى أن قررت التوجه إلى العاصمة ونجحت فى جذب أنظار العديد بالحركات الاستعراضية المختلفة إلى أن اتجهت إلى مجال السينما وشاركت فى العديد من الأفلام السينمائية بأداء تمثيلى واستعراضات عديدة .

كما شاركت الفنانة نجوى فؤاد فى مسرحيات استعراضية منها العفاريت الزرق ومسرحية بداية ونهاية، كما أسست شركة إنتاج باسمها وانتجت فيلم ألف بوسة بوسة وحد السيف.

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كما حصلت على العديد من الجوائز الفنية فى المهرجانات المصرية والعربية وأصبح لها مدرسة خاصة فى الرقص الشرقى باسم نجوى فؤاد ويأاى لها العديد من الأجانب من كل دول العالم ليتعلموا على يدها فن الرقص الشرقى.

كنا شاركت كعضو لجنة تحكيم فى برنامج لاختيار الراقصات وشارك فى البرنامج راقصات من اوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول ونجحت تدريب المئات من الراقصات من مختلف أنحاء العالم.

وعن حياه نجوى فؤاد الخاصة فهى كان لها عدد من الزيجات والتى وصلت إلى 14 زيجة حسب تصريحاتها فى أحد البرامج الفنية فى السنوات الأخيرة منهم من داخل الوسط الفنى ومنهم رجال أعمال، بالإضافة إلى زيارتها من خارج الوسط الفنى .

وكانت قد قررت نجوى فؤاد اعتزال الرقص نهائيا عام 1998 لتشارك بعد ذلك فى أعمال فنية فى مسلسلات وافلام وخرجت بذكاءها من عباءة الرقص الشرقى إلى الأدوار الفنية وأصبح لها أداء تمثيلى مميز .