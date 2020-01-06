شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها.. أصالة تسعد لإحياء حفلين غنائيين فى يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أعلنت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، تستعد لإحياء حفلين غنائي خلال شهر يناير الحالي، الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يناير، وهو حفل خيرى لصالح مرضى السرطان، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح المرضي واستكمال مسيرة العلاج والأبحاث، أما الحفل الثانى يوم الجمعة 17 يناير على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبى.

وأعلنت أصالة صباح اليوم الاثنين انفصالها عن زوجها طارق العريان، بعدما كتبت عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

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وتألقت النجمة أصالة نصرى، بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، السبت الماضي فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان "ليلة من العمر"، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من الأغنيات الطربية منها "أنا واقف"، "يا غلابة"، "يا نور العين"، "ولا راح الأمل"، "ابحكى لك" وغيرها.