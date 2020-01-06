شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيز وبلانشيت وريزى محط سخرية بسبب الفساتين فى حفل Golden Globes 2020..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت إطلالة عدد من أهم وأشهر نجمات العالم على السجادة الحمراء لحفل جوائز Golden Globes 2020 محط انتقاد الكثيرين حول العالم، وذلك بسبب إخفاقهن فى اختيار الفساتين اللاتى ظهرن بها على الـ red carpet ، ولم يقتصر الأمر على الانتقادات على الـ social media.

أول هؤلاء النجمات هى النجمة العالمية جنيفر لوبيز، والتى تعرف دائما بإطلالاتها الأنيقة، كانت صاحبة نصيب الأسد هذه المرة من السخرية، إلا أن الفستان الذى ارتدته أمس فى حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب كان محط سخرية الكثيرين، لدرجة أنه شبهه البعض جنيفر بـ"الهدية"، فى حين شبهها آخرون بأنها قريبة الشبه من " san judas tadeo " ، كما شبهها آخرون بإحدى القطط، ولم يعرف الكثيرون أن الفستان الذى ارتدته لوبيز من تصميم دار أزياء " Valentino " .

فى حين تم تشبيه النجمة العالمية كيت بلانشيت، والتى ظهرت بفستان باللون الأصفر، بالأباجورة. كما شبهوا فستان النجمة العالمية ريزى ويزرسبون باللون البيض بأنه مثل "المناشف"، وذلك بالرغم من أنها اختارته من واحد من أبرز وأشهر دور الأزياء وهو " Roland Mouret " .



san judas tadeo



تشبية كيت بلانشيت بالاباجورا

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تشبية لوبيز بالقطة



تشبيه جنيفر لوبيز بالهدية



جنيفر لوبيز



ريزي ويزرسبون



كيت بلانشيت باطلالة أنيقة