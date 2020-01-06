شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تعلن تضامنها مع أستراليا بعد الحرائق وتدعو للتبرع لمنظمة الصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت المغنية الفرنسية الكندية سيلين ديون، عن تعاطفها مع الشعب الأسترالي ، في الحرائق الضخمة التي نشبت بالغابات، وتسببت في نفوق ما يزيد عن 500 ألف حيوان ، إضافة إلى الخسائر الفادحة نتيجة الحرائق العديدة التي أنهكت قوى رجال الإطفاء الذين يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الحرائق المنتشرة في أنحاء متعددة بالقارة الأسترالية.

وعلقت النجمة العالمية عبر حسابها الرسمي على انستجرام، قائلة :" الحرائق الرهيبة في أستراليا مدمرة للغاية، إنه لأمر محزن أن نرى الدمار الذي تسببه الحرائق .. الخسائر المأساوية في الأرواح والمنازل والحياة البرية".



سيلين ديون تعلن تضامنها مع الشعب الاسترالى بعد الحرائق

ودعت سيلين ديون الجميع للتبرع للصليب الأحمر الأسترالى، الجهة المعنية بمواجهة مثل هذه الأحداث ، قائلة : " أفكاري وصلواتي مع شعب أستراليا الجميل. .إذا كنت تستطيع ، يرجى التبرع لإحدى المنظمات العديدة التي تساعد. "

ويشار إلى أن وكالة "رويترز"، كانت قد أبرزت صورًا بالأقمار الصناعية للبؤر المشتعلة فى غابات أستراليا، وضخامة حجمها وكمية الدخان الأسود الكثيف المنبعث منها، وأعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، السبت، استدعاء نحو ثلاثة آلاف عنصر من جنود الاحتياط فى الجيش، لمواجهة انتشار حرائق الغابات فى مناطق متفرقة من البلاد، والتى أدت إلى سقوط عدد من القتلى.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن موريسون، قوله، إنهم يواجهون أوقاتا عصيبة للغاية فى الساعات المقبلة، ولفت إلى أن 23 شخصا لقوا مصرعهم جراء تلك الحرائق المشتعلة منذ أسابيع، وأضاف أنه قرر إرجاء زيارتين مقررتين إلى الهند واليابان أواخر يناير الجارى، لتكثيف الجهود من أجل السيطرة على الحرائق، ويأتى ذلك بينما لقى شخصان حتفهما فى حريق "خارج فعليا عن السيطرة" فى جزيرة كانغارو، وهى مقصد شهير للسائحين فى ولاية ساوث أستراليا، حسبما قال رئيس وزراء الولاية ستيفن مارشال فى وقت سابق.

ويذكر أن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت قد قالت – فى وقت سابق - إن مجموعة من المصلين المسلمين اجتمعوا فى حديقة للقيام بصلاة الاستسقاء من أجل سقوط المطر وسط تفاقم الجفاف وأزمة حرائق الغابات، واجتمع أكثر من 50 رجلاً وامرأة وطفلًا فى حديقة بونثون فى أديليد، الأحد، للدعاء من أجل سقوط المطر على المزارعين الأستراليين الذين يكافحون وسط استمرار الحرائق ومن أجل ضحايا حرائق الغابات.

وانضم الكاهن باتريك ماكينيرني، من مركز العلاقات المسيحية والإسلامية، إلى المصلين للصلاة، وقال: "انضممت اليوم إلى أخواتى وإخوانى المسلمين فى أديليد فى الصلاة من أجل المطر"، وأضاف: "لقد ألقى صديقى، الأستاذ محمد عبد الله، الخطبة مؤكداً على التوبة والاعتماد على الله المعطى والرحيم".

ومن المتوقع أن تتسبب خسائر كبيرة فى الممتلكات من الحريق حيث يُعتقد أن العديد من المنازل والمبانى الأخرى فقدت بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية الأخرى، وسيستمر حوالى 500 من رجال الإطفاء فى محاربة الحريق غير المنضبط خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع طواقم وموارد أخرى تم جلبها من البر الرئيسى لجنوب أستراليا.