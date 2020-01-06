شكرا لقرائتكم خبر عن هارفى واينستين أمام القضاء الأمريكى.. وعقوبة السجن مدى الحياة فى انتظاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل هارفي واينستين قطب هوليوود المحاط بالفضائح أمام القضاء في نيويورك اليوم، ليواجه تهم اغتصاب واعتداء جنسي، وهو ما يمثل منعطفاً مهماً في "هاشتاج مي تو"، حيث اتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين بسوء السلوك الجنسي.

ومر أكثر من عامين منذ أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير حول اتهامات عديدة ضد واينستين، ما أدى إلى سلسلة من الاتهامات ضد رجال بارزين آخرين، ومن المنتظر أن تلقى المحاكمة، التي يمكن أن تستغرق نحو 6 أسابيع، متابعة عن كثب في أنحاء العالم، حيث تعد القضية الأبرز التي تعرض على هيئة محلفين في محكمة جنائية.

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وتبدأ المحكمة العليا لولاية نيويورك اليوم إجراءات المحاكمة باختيار هيئة المحلفين، وهي عملية قد تستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفي حالة إدانته بالاعتداء الجنسي، يمكن أن يواجه المنتج السابق عقوبة السجن مدى الحياة، وذلك وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقال محامى قطب السينما الأمريكية هارفى واينستين إن موكله أنكر اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسى الثلاثاء ، وقال إنه غير مذنب فى أول قضيتين ضد المنتج الشهير تنظران أمام المحاكم منذ أن واجه العديد من الاتهامات العام الماضي، واتهمت أكثر من 80 امرأة واينستين، المشارك فى تأسيس شركة ميراماكس فيلم للإنتاج السينمائى، بسوء السلوك الجنسى بما فى ذلك الاغتصاب ويرجع تاريخ بعض الوقائع المتهم فيها لأكثر من 20 عاما، وأعطت الاتهامات دفعة لحركة (#مى تو) التى شهدت توجيه مئات النساء اتهامات علنية لرجال ذوى نفوذ فى قطاعات الأعمال والحكومة والترفيه بتحرش واعتداءات جنسية.

قال المحامى: "واينستين أنكر هذه الجرائم، لم يدخل فى علاقة جنسية دون رضى الطرف الآخر" ، وأضاف "لا يقل الاتهام بالاغتصاب دون وجه حق بشاعة عن جريمة الاغتصاب ذاتها. وهو يرى انه اتهم زورا بالاغتصاب".

وسلم واينستين نفسه لمركز شرطة فى نيويورك يوم 25 مايو ونقل إلى المحكمة مكبل اليدين. وأمر قاض بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار بشرط أن يسلم جواز سفره ويوافق على ارتداء جهاز يحدد موقعه.