شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يحصل على درع يوتيوب الفضى ويؤكد: أنتظر الذهبى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الفنان شريف رمزي، على درع موقع "يوتيوب" الفضى، بعد تخطي صفحة شركة أفلام النصر، إلى 100 ألف مشترك، ونشر مجموعة صور عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يحمل الدرع، معبرا عن سعادته، قائلا : " سعيد جدا بحصولي علي لوحة اليوتيوب الفضية بعد تخطي الصفحة الرسمية لشركة أفلام النصر لل١٠٠،٠٠٠ مشترك في خلال عام واحد فقط ومنتظر للحصول علي الذهبية ان شاء الله في القريب العاجل".

شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزي وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزي مؤسس شركة أفلام (النصر) والذي كان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهي الفنانة المعتزلة هدى رمزي، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.



شريف رمزي يحصل علي درع يوتيوب الفضي

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بعد 5 سنوات من ولادته انفصل والداه، وانتقل للعيش في منزل صلاح ذو الفقار الذي كانت علاقته به مميزة جدا ويعتبره مثله الأعلى وقدوته في الحياة، كان شريف طالبا هادئا في المدرسة ولكنه لفت الأنظار اليه بمواهب أخرى متعددة منها الرسم والنحت وبرع أيضا في التمثيل حيث كان حريصا على المشاركة في كل أعمال الفرق المسرحية كما عمد خلال الاجازة الصيفية على بيع كل ما يقوم بصنعه من رسومات وبذلك كان يعول نفسه.



شريف رمزى على انستجرام

واحتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده منذ أيام، ووجهت له زوجته الفنانة ريهام أيمن رسالة رومانسية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور، مصحوبة بتعليق :" عيد ميلاد سعيد لحب لحياتي.. لقد جعلت حياتي جميلة للغاية بوجودك به ولم أكن لأحلم بأب أفضل منك ‏لأبنائى.. أنت تدهشني يوميًا أحبك أكثر مما تتخيل، وعام جديد سعيد على كل الناس".‏

وتزوج شريف رمزي زوجته ريهام أيمن ولديه منها طفلين، ولكن شريف رمزى اشترط على ريهام قبل الزواج منها اعتزال الفن وهو ما وافقت عليه دون أى تردد، فقد قررت التفرغ بشكل كامل لحياتها الأسرية.