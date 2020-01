شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ساخراً: خوفت أجيب أمى معايا يقولوا إنى مصاحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مشاكل النجم براد بيتهى لا تنتهى أبدا، حتى فى لحظات النجاح التي يعيشها، فقد حصل النجم براد بيت على جائزة عن دوره بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، خلال حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".



براد بيت

ورغم الشائعات التي حاصرت النجم براد بيت على صفحات الجرائد، والمواقع، والتواصل الاجتماعى، بعودة علاقته العاطفية مع جينيفر آنستون، إلا أن براد بيت نفى هذه الشائعات تماما من خلال ظهوره وحيدا على السجادة الحمراء، في الوقت الذى أكدت فيه المواقع ظهورهما سويا على السجادة الحمراء، وأن هذا الحدث، سيشهد اعلان علاقتهما مرة أخرى.

خلال الحفل، وبعد تسلم براد بيت الجائزة، قال براد بيت، "كنت أتمنى أن تأتى معى أمى في هذه اللحظة، ولكى خفت، لأن أي شخص أظهر معاه حاليا يقال أننى على علاقة به".



براد بيت

حضر حفل جولدن جلوب كل من النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.