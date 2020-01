شكرا لقرائتكم خبر عن حفل Golden Globes 2020..شوف علاقة جنيفر انيستون وبراد بيت وصلت لفين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل حفل توزيع Golden Globe Awards لعام 2020 الكثير من المفاجآت التي ظهرت للعالم و من أبرزها شكل علاقة نجم هوليوود الشهير براد بيت و زوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر أنيستون و هو ما سيعجل الثنائي محط تركيز الشائعات بشكل مضاعف .

حضر النجمين براد بيت وجنيفر أنيستون أمس حفل توزيع Golden Globe Awards بينما كان يجلس كل منهم بعيد عن الآخر، و بالرغم من ذلك حرص براد بيت أن يصف أنيستون أنها حقا صديقة جيدة و علاقتهما رائعة معا، وما لفت الأنظارهوأن جنيفر البالغة من العمر ( 50 عاما ) شوهدت وهي تهتف لزوجها السابق ذو الـ 56 عاما حيث تسلم جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " .

عندما وصل براد إلى الحفل سٌئل عن شعوره حول احتمال مقابلة جنيفرعلي السجادة الحمراء ، فرد بلا تردد "سوف أركض إلى جينفر، إنها صديقة جيدة " .

يذكرأن فيلم " Once Upon A Time In Hollywood " تدورأحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت ، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود ، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون .



من حفل جولدن جلوب (1)