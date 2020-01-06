شكرا لقرائتكم خبر عن جاية بالشامپانيا بتاعتها.. حارس بيونسيه يحمل زجاجتها الخاصة فى حفل جولدن جلوب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تنجح المطربة العالمية بيونسيه، في الحصول على جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" عام 2020، ولكنها نجحت في أن تجذب إليها الأنظار خلال فعاليات الحفل، والتي حضرتها برفقة جاى زاى.



حارس بيونسيه

بيونسيه ارتدت فستانا ذهبياً ، ولكن المفارقة الغريبة أنها حضرت ومعها الـ "شمبانيا" الخاصة بها، والتي تقول عنها صحيفة ديلى ميل، أنها غالية الثمن.

الزوجان ظهر بقاعة الحفل في وقت متأخر، بحسب ما ذكر الموقع، حيث كان برفقتهما حارسهما الشخصي ، والذى بدا أنه يحمل زجاجات خاصة بهما.



الزجاجات أمام بيونسيه

وأكد الموقع أنه يتم إنتاج العلامة التجارية للشمبانيا من قبل Armand de Brignac، التى اشتراها جاى زاى.

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جينيفر لوبيز وبيونسيه

يذكر أن الفنان المصرى رامى يوسف قد فاز بجائزة أفضل أداء لممثل مسلسل تليفزيونى عن مسلسل "RAMY"، وعقب حصوله على الجائزة، نشر الفنان رامى يوسف صورة له برفقة اخته عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، معلقا عليها: "my sister said i still ain’t shit".

وحضر حفل توزيع جولدن جلوب 2020 النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.

وشهد حفل توزيع الجوائز فوز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.