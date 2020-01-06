شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لقاء الخميسي تخوض الغناء لأول مرة..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة لقاء الخميسى عن طرح أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، وشوقت الخميسى، جمهورها من خلال نشرالبوستر الرسمي للأغنية على صفحتها الرسمية "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة : "انتظروا أول كليب غنائي ليا خلال ساعات.. يارب يعجبكم".
يشار إلى ان فيلم "الفارس والأميرة" عُرض بالدورة الثالثة بـ"مهرجان الجونة"، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبدالرحمن أبوزهرة.
وكانت لقاء الخميسى صرحت فى إحدى البرامج التليفزيونية، أن موهبتها فى الغناء لم تكن جديدة قائلة: "كنت بغنى وأنا صغيرة فى أبو ظبى وكان نفسى أكون مغنية ولما جئت إلى مصر دخلت معهد الفنون المسرحية والتمثيل اخد كل وقتى حتى غنائى فى الفارس والأميرة".
وعن أخرأعمالها قالت بستعد حاليا للعمل بالفرقة حتى أكون قريبة من الناس واستمد منه الطاقة، وأحضر أيضا لفيلم جديد.
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