شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لحفل "كارول سماحة" 24 الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مكثفة تقوم بها حالياً إدارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك للترتيب لأولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد، وهو الحفل الذى من المقرر أن تحييه نجمة الأغنية العربية كارول سماحة مساء يوم 24 الشهر الحالى علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

يقام الحفل تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات .

ومن ناحيتها، أعربت النجمة كارول سماحة عن سعادتها البالغة بالحفاوة التى استقبل بها جمهورها خبر إحيائها لحفل جامعة مصر للعوم والتكنولوجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأشادت بالجهود التى تقوم بها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز، حيث كرست له إدارة الجامعة كافة الامكانات اللازمة حتى يخرج علي مستوي رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى فى مختلف دول العالم .

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يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع "يوتيوب"، كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى، ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد أعلنت فى وقت سابق، أن حفل نجمة الأغنية العربية كارول سماحة يأتى انطلاقاً من دورها المجتمعى الذى يهدف فى المقام الأول لإثراء الساحة الغنائية بمجموعة من الحفلات على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يسع 1200 مشاهد والمجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.