صور.. حنان مطاوع وزوجها يروجان لـ "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة حنان مطاوع، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت برفقة زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، روجا خلالها لفيلمها الذي يعرض حاليًا "يوم وليلة".

وظهرت "حنان"، في الصور بالعرض الخاص للفيلم، وعلقت قائلة: "فيلم يوم وليلة في جميع دور العرض، يارب يعجبكوا".

فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.