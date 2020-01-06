إدوارد عن زوجته: حضرت خطوبتي وتزوجتها لتدينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان إداورد وابنته "ماريا"، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وخلال الحلقة تحدث عن العديد من التفاصيل الخاصة والمتعلقة بتربية الأبناء وعلاقته بزوجته "فيفيان".

وقال "إدوارد" عن زوجته، إنها زوجة مثالية، وإن أكثر ما جذبه فيها هو تدينها وأخلاقها، موضحًا: " حضرت خطوبتي على فتاة آخرى، وبعد ذلك انفصلت عن خطيبتي وتعرفت على زوجتي عن طريق صديق مقرب لي متزوجًا من شقيقتها".

وأضاف: " حبيت تدينها وأخلاقها وأدبها، ووالدتي كانت تحبها كثيرًا، وأرى إنها زوجة مثالية، مؤكدًا: " عمرنا ما شتمنا بعض ولا مدينا إيدينا على بعض".

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وعن موقفها من التمثيل، قال "إداورد": "لا طبعا تمثل فين؟، هي قالت لي مرة بهزار أنا ممكن أطلع في دور أمك لو عايز".

ويواصل "إدوارد"، تصوير مشاهده بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، إخراج محمد سامي.