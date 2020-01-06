مسلم درس الاقتصاد.. من هو الممثل المصري رامي يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فاز الممثل المصري العالمي رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب، كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حفل حضره عدد كبير من النجوم العالميين.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم المصري:

_ ولد في نيويورك في 26 مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين.

_ انتقل للعيش في نيوجرسي، ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.

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_ في العشرين من عمره، اتجه لهوليود لدراسة التمثيل.

_ قدم عددا من العروض والاسكتشات الكوميدية في بداية مسيرته الفنية، ومنها عروض "ستاند آب كوميدي".

_ في 2012، كانت البداية الحقيقية له في هوليوود، إذ قدم أول أدواره من خلال مشاركته في مسلسل See Dad Run.

-شارك بالأداء الصوتي في فيلم الأنيمشن Hump، وجسد شخصية "عمر".

_ في أبريل الماضي، عُرض مسلسل "رامي"، الذي يتناول قصة حياة شاب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من صراع بين إيمانه بمعتقداته والانفتاح في المجتمع الأمريكي.

_ فاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين، وفو تسلمه الجائزة هتف "الله أكبر".