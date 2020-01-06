رامي إمام يروي تجربته مع "حمامات" باريس و" أحمد فهمي وعلي ربيع يسخران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك المخرج رامي إمام، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، تحدث خلاله عن تجربته مع دورات المياة في فرنسا.

وتحدث إمام في الفيديو، عن مدى براعة تصميم "الحمامات" بالخارج، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحقيقة اللي يعيش ياما يشوف، وأنا في السفرية اللي فاتت دي، شوفت حاجة جديدة جدًا و تجربة جديدة جدًا".

وانهالت تعليقات الجمهور على المنشور الخاص برامي، فقال أحمد فهمي: "طب افرض حد داس على الأخضر من برا وأنا كنت جوا؟، بينما سخر علي ربيع من التصميم قائلًا: " هو صاحب المحل ده كان سايس؟ ليه عامل الباب زي باب الجراج".

وانتهى رامي إمام من تصوير مسلسل "فلانتينو"، الذي يقوم بإخراجه، بطولة بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إنعام الجريتلي، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.