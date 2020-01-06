محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، فيلم "دفع رباعي" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.
وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه الأحد 5 يناير، إيرادًا بلغ 17 ألفًا و497 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام 98 ألفًا و663 جنيهًا.
"دفع رباعي" تأليف خالد سليمان، سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، سناء يوسف، إخراج إيهاب عبداللطيف.
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 أيام.. إيرادات "دفع رباعي" تقترب من 100 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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