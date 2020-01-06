تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة عارية تمامًا مع طليقها



أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل والغضب عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد نشرها صورة عارية في أحضان شاب زعمت أنه طليقها.

وأثارت الصورة التي نشرتها الفنانة السورية الشهيرة والمثيرة للجدل إنجي خوري، استياء متابعيها، متسائلين عن الهدف من نشر صورتها عارية مع طليقها، ووجه البعض لها شتائم نابية متهمين إياها بالإباحية وعدم الحياء.

كما أعلنت عن أنها كانت حاملًا وأجهضت، وقالت :" إيه آنا كنت حامل من طليقي واجهضت.. مشان مصلحته ما يجي مع اب مجرم".

كما واصلت الفنانة نشر صور جريئة لها، ونشرت صورة شبه عارية على السرير برفقة إحدى صديقاتها وعلقت عليها قائلة :" My Best friend".

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

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إيه آنا كنت حامل من طليقي واجهضت

مشان مصلحته ما يجي مع اب مجرم. pic.twitter.com/vGhn4XJ6eB — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 4, 2020

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)