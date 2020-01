تراند اليوم : أول تعليق لـ"نسرين طافش" على طلاق أصالة وطارق العريان

View this post on Instagram

كل دقيقة تمر من حياتك لن تعود و انت من يختار .. هل تختار ان تعيشها كما ترغب روحك التي جاءت للأرض لتحتفل بالحياة .. أو أن تختار خضوعك لأسالة بلا جدوى مثل : ماذا سيقولون ان فعلت لو رقصت بمرح ماذا سيقولون لو لعبت كطفل أو لبست ما يروق لي أو ضحكت من قلبي ؟؟؟ يا عزيزي أغلب الناس يتمنون عيش ما ينتقدونك به .. حريتك سعادتك مرحك عفويتك لطفك نجاحك .. عندما ينصب تركيزك على نفسك و ليس على الأخرين و تتوقف عن سؤال ماذا سوف يقولون .. ستبدأ حياتك الحقيقة سيبدأ تطورك الحقيقي كإنسان حقيقي 🎡😘💫