تراند اليوم : أول تعليق لـ"نسرين طافش" على طلاق أصالة وطارق العريان

على الرغم من تأكيد وسائل الإعلام منذ فترة على انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، إلا أن أصالة أعلنت الخبر وأكدته أمام الجميع اليوم.

وكانت صحف ووسائل إعلام زعمت أن الفنانة أصالى اكتشفت خيانة زوجها مع الفنانة نسرين طافش، وهو ما نفته الأخيرة.

وبالعودة إلى الحساب الرسمي للفنانة نسرين طافش، وجد أنها نشرت منذ ساعات فيديو لها وهي تحتفل بركوب الأرجوحة من مصر، وعلقت قائلة:"كل دقيقة تمر من حياتك لن تعود و انت من يختار .. هل تختار ان تعيشها كما ترغب روحك التي جاءت للأرض لتحتفل بالحياة .. أو أن تختار خضوعك لأسالة بلا جدوى مثل : ماذا سيقولون ان فعلت لو رقصت بمرح ماذا سيقولون لو لعبت كطفل أو لبست ما يروق لي أو ضحكت من قلبي ؟؟؟ يا عزيزي أغلب الناس يتمنون عيش ما ينتقدونك به .. حريتك سعادتك مرحك عفويتك لطفك نجاحك".

وأضافت "طافش" :"عندما ينصب تركيزك على نفسك و ليس على الأخرين و تتوقف عن سؤال ماذا سوف يقولون .. ستبدأ حياتك الحقيقة سيبدأ تطورك الحقيقي كإنسان حقيقي".

وكانت أصالة أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى».

وتابعت أصالة :«وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».