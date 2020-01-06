قرار قضائي جديد بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا داخل منزلهما

ذكرت تقارير صحفية في لبنان أنه تم نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إلى أحد المستشفيات في لبنان، بعد مروره بأزمة نفسية حادة، عقب قتله لصًا حاول سرقة منزلهما.

وأشارت التقارير إلى، أنه عقب حجز فادي الهاشم لإجراء التحقيق معه، تبين مروره بأزمة نفسية وعدم قدرته على استكمال التحقيق، فقرر قاضي التحقيق نقله إلى المستشفى . مضيفة أنه من المقرر أن يمكث زوج نانسي عجرم في المستشفى اليوم الإثنين، على أن يغادر الثلاثاء، لاستكمال التحقيق معه بشأن واقعة قتله اللص الذي حاول سرقة منزله.

وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان أن شخصاً دخل فجر الأحد ملثماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، وحصل إطلاق نار مع زوج الفنانة ما أدى إلى مقتل السارق.

ووفقاً لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” فإن شخصاً من مواليد 1989 وهو سوري الجنسية دخل ملثماً في محاولة لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان)، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، ليتمكن الزوج كذلك من اشهار مسدس بحوزته ويحصل على الأثر إطلاق نار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، لمباشرة التحقيق.