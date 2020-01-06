أيتن عامر تشارك في مسرحية عطل فني في موسم الرياض

قامت الفنانة المصرية أيتن عامر بنشر بوستر رسمي لمسرحية عطل فني من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي من المقرر عرضة في موسم الرياض. وقد تصدرت الفنانة أيتن عامر البحث عن المسرحية من قبل متابعيها وجاء ذلك من خلال طرحها لعمل جديد وذلك قبل عرضه في موسم الرياض، كما علقت من خلال ذلك البوستر قائلة استنونا في موسم الرياض الترفيهي بأذن الله.

واستكملت كلامها قائلة مسرحية عطل فني من يوم 8 يناير حتى يوم 12 يناير وذلك على مسرح بكر الشدي في البوليفارد في مدينة الرياض، كما أن المسرحية من بطولة الفنان أكرم حسني والفنان شيكو والفنان هشام ماجد والفنانة نشوى مصطفى والفنان إسماعيل فرغلي والفنان اوتاك والمسرحية من تأليف أمير طعيمة. من ناحية أخري تشارك الفنانة ايتن عامر في مسلسل الأخ الكبير مع الفنان أشرف زكي والفنان محمد رجب والفنانة هبة مجدي والفنان محمود حجازي والفنانة هاجر أحمد والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد نجاتي والفنانة راند البحيري والفنانة عبير صبري.