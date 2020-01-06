بعد اتهامها بمنع تمثيل تامر حسني مع مي عز الدين.. بسمة بوسيل ترد!

ردت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على اتهامها بمنع زوجها الفنان المصري تامر حسني من التمثيل مع مواطنته الفنانة مي عز الدين واستبدالها بالفنانة حلا شيحة لكي تكون هي بطلة فيلمه الجديد “مش أنا” بدلا منها، مؤكدة أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما عن الصحة. وقالت بوسيل في تصريحات تلفزيونية: “والله مليش دعوة بيدخلوني في الحوارات ديه ليه.. مليش دعوة بالكلام ده خالص.. الخبر ده حد طلعه والكل شيروا بعدها”. وتابعت بالقول:”أساسا هما كانوا بيتكلموا على فيلم تاني خالص والناس مفهمتش.. وللأسف دلوقتي بقينا في زمن الحاجة الوحشة تنتشر بسرعة والحلوة مايشوفهاش.. ومي فنانة كبيرة وإن شاء الله لسه هيعملوا أفلام مع بعض كتيرة”.

وكانت ترددت الكثير من الأقاويل حول أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل هي السبب في عدم مشاركة الفنانة مي عز الدين في فيلم زوجها الفنان المصري تامر حسني الجديد “مش أنا”. وتحدثت بسمة عن أزمة الفنانة المغربية دنيا بطمة الحالية وتورطها في قضية ابتزاز مشاهير ونجوم، واتهامها بوقوفها هي وشقيقتها ابتسام وراء حساب “حمزة مون بيبي”، والذي كان له دور كبير في نشر صور فاضحة وابتزاز عدد من المشاهير ونجوم الفن، قائلة :”بصراحة أنا معنديش أي تعليق عشان أنا معرفش الحقيقية فين.. وأنا دنيا بحبها وبحب أختها وأهلها وهما ناس طيبيين أوي”. واستطردت حديثها، قائلة :”وعشان أنا برده من الوسط مقدرش أحكم على أي حد وإن شاء الله ميبقاش في أي حاجة.. بس مقدرش أتكلم على حاجة معنديش أي معلومة فيها.. وكمان أنا الإنسانة ديه بحبها وبحترمها “.

ومن جانب آخر، قدمت بسمة بوسيل التهنئة لزوجها بمناسبة حصوله على جائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة “غينيس ريكورد” لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم “Iron man” روبرت داوني جونير، حيث نشرت صورة عبر الاستوري الشخصي لها، وكتبت “فخورة جدا بيك”، وسرعان ما انتشرت صورة الجائزة عبر مواقع التواصل لتهنئة الفنان المصري.