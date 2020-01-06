بالفيديو: نجوم الفن يتلون القرآن بصوت عذب.. أحلام آخرهم

اعتاد الجمهور أن يسمع الأغاني من نجوم الفن والموسيقى، لكنهم ظهروا أيضا في تسجيلات صوتية نادرة وهم يقرأون آيات من القرآن الكريم بصوت عذب، آخرهم الفنانة الإماراتية أحلام التي أحدثت تفاعلا واسعا بين الجمهور عندما سمعها للمرة الأولى تتلو آيات قرآنية من سورة “يس” أثناء تواجدها في جبال الألب في عطلة رأس السنة الجديدة 2020 مع عائلتها وزوجها مبارك الهاجري وسط الثلوج. أحلام التي قالت سابقا في أحد اللقاءات الإعلامية إنها ستكون داعية إسلامية في يوم من الأيام، بسبب شعورها القوي تجاه هذا الأمر دون أن تعرف السبب، سبقها عدد من زملائها وهم يقرأون سورا من القرآن كان أبرزهم الفنان كاظم الساهر، وأم كلثوم، وسعد لمجرد، وحسين الجسمي، ومحمد عساف، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية ولطفي بشناق، وغيرهم.

كما أثار مقطع فيديو للفنانة الأميركية جينيفر جراوت وهي تتلو آية “الكرسي” في بداية شهر ديسمبر الماضي دهشة المتابعين، لاسيّما وأنها لا تجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة. أما بالنسبة لكاظم الساهر، فقد تلى سورة “النصر” داخل فصل للتدريس وهو يجسد دور معلم في المسلسل الوحيد الذي شارك في بطولته عام 1993 وتدور أحداثه حول فنان يحلم بدخول عالم الغناء عبر شخصية كمال التي جسدها الفنان العراقي، وتدور أحداث المسلسل بين بغداد والموصل.

وظهر الفنان الفلسطيني محمد عساف في مقطع صوتي وهو يتلو القرآن الكريم، فنال صوته استحسانا بين محبيه وقال وقتها:”انتظروا المزيد خلال الأيام القادمة”. وكذلك الفنانة وردة الجزائرية التي ظهرت في فيلم “ألمظ وعبده الحامولي” عام 1962، وهي تقرأ القرآن الكريم، إضافة إلى فنان العرب محمد عبده الذي اعتاد أن يتلو وباستمرار في حفلاته وجلساته الخاصة سورا من القرآن الكريم، ويحكي المقربون منه إنه دائما ما يقوم بقراءة القرآن وفي كل المناسبات وسائر الأيام بصوت عذب وجميل. وظهر الفنان الإماراتي حسين الجسمي في أغلب المناسبات والمحافل الدينية وهو يقدم تسجيلات بصوته يرتل فيها القرآن الكريم، وللجسمي مقاطع كثرة يقرأ فيها آيات من سور عديدة أبرزها مقطع لآيات من سورة البقرة بحسب مجلة “فوشيا”.