خواكين فينيكس و رينيه زيلويجر يحصدان أفضل ممثل وممثلة في جولدن جلوب 2020

أعلن نجم هوليوود المصري رامى مالك عن جائزة "Golden globes 2020" لأفضل ممثلة، و فازت بها النجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy، أما جائزة أحسن ممثل حصدها خواكين فينيكس عن دوره بفيلم الجوكر.



أما جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما فازت بها أوليفيا كولمان عن دورها بمسلسل The Crown، بينما فازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage

Story.

كما فازت أغنية Love Me Again بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من "Rocketman"، وحصد فيلم Missing Link جائزة أفضل فيلم أنيميشن، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو، و الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى "Parasite" بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.



حصد الممثل المصرى العالمى رامى يوسف

جائزة جولدن جلوب لأفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، عن مسلسل رامى، كما فاز النجم راسل كرو على جائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وقد تغيب "راسل" عن الحضور بسبب حرائق أستراليا.

جدير بالذكر أنه حضر حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020، عدد كبير من النجوم أبرزهم جينفير لوبيز، تايلور سويفت، كيت بلانشيت، و الفنان اللبنانى تونى شلهوب، إلتون جون، صوفيا فيرجارا، جو مانغانيلو، شايلين وودلي، و جينيفر أنيستون، وغيرهم.