بالصور.. تكريم اسم المخرج سعد عرفة في الليلة الـ100 لعرض سينما مصر

كرَّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم المخرج "سعد عرفة" خلال الاحتفال بالليلة الـ١٠٠ للعرض المسرحى "سينما مصر" أمس الأحد، على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

تسلم المخرج عمرو عرفة شهادة تكريم والده، التى تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، بحضور الفنانة نادية مصطفى، الفنان طارق عبدالعزيز، المخرج عمرو عابدين، الفنان أحمد كشك، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين.

"سينما مصر" عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني،

ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.