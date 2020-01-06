لقاء الخميسي تستعد لطرح أول أعمالها الغنائية

تستعد الفنانة لقاء الخميسى لطرح أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "مافيش مستحيل"، ومن المقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة. يشار إلى أن "مافيش مستحيل" هي الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة". جدير بالذكر أن فيلم "الفارس والأميرة" عُرض بالدورة الثالثة بـ"مهرجان الجونة"، تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين، منهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبدالرحمن أبوزهرة. الجونة"، تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين، منهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبدالرحمن أبوزهرة.

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