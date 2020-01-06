عاصى الحلانى يدعم مرضى السرطان ب"أنا والسرطان راجل لراجل "

أعرب المطرب الكبير عاصى الحلاني، عن أمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدى.
ظهر فارس الأغنية العربية، خلال ترحيبه بصدور كتاب«أنا والسرطان راجل لراجل» للكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود، والذى تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض ،وكفاحها فى مواجهته.
وقال عاصى الحلانى خلال الفيديو، أن الكتاب الذى كتبته أميرة عبدالمعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض،وأود أن أقول لكلشخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض،يجب أن يكون إيمانك كبير بالله سبحانه وتعالى،فإن كان الله معكم فلاغالب لكم.
وأضاف عاصى الحلانى«عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات».
وقال:خالص الشكر للسيدة أميرة عبدالمعبود وقلبى معك،وسوف أحتفظ بالكتاب فى مكتبتى الخاصة».
المعروف أن عاصى الحلانى من أكثر الفنانيندعماً لجهود محاربة السرطان،وقام بدعم عدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا.
على جانب آخر أعربت الكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذى أعلنه فارس الأغنية العربية عاصى الحلانى لمرضى السرطان،وقالت«سعادتى بإهتمام عاصى الحلانى بدعم محاربى السرطان فى الوطن العربى،يفوق سعادتى باإهتمامه بكتابى».
وقالت أن كتابها«أنا والسرطان راجل لراجل»هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسى والإنسانى للإنسان العربى لمواجهة التحديات».
من المقرر طرح الكتاب خلال معرض الكتاب والذى ينطلق يوم 22 يناير.
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