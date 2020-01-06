أصالة تعلن رسميًا انفصالها بشكل نهائي عن زوجها

كشفت الفنانة أصالة انفصالها نهائيًا عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".
وأضافت: "أنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ عن إتمامعملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدًا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".
سبق أن كشف الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة نصريعن زوجها المخرج طارق العريان.
وقال أمين، إن الأزمة التي تمر بها أصالة حاليًا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببًا رئيسيًا في بكائها على مسرح موسم الرياض في المملكة، خصوصًا عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".
وشاركت الإعلامية، هبة الأباصيرى، تامر أمين في تقديم حلقة برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض على قناة "النهار"، التي قالت عن أصالة إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة، التي تؤثر على نفسيتها، على خير، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.
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