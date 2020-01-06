تراند اليوم : منة فضالي خطفت قلوب متابيعيها بإطلالة شتوية رقيقة-صورة

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة خطفت بها أنظار متابعيها .

وظهرت منة فضالى بإطلالة شتوية جذابة مرتدية بالطو أنيقا وبلوفر باللون البينك وكوفية وطايقة ذات اللون الرمادي.

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى منة فضالى و جاءت ابرز التعليقات :” ايه الشياكة دى , احلى منة”.

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و تستكمل منة فضالى تصوير مسلسل “مقابلة السيد ادم” فى سوريا و الذي يعد التجربة الأولى لـ منة فضالي في الدراما السورية.

وتدور أحداث المسلسل حول الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، عن انسحابها من فيلم “ماكو” بالرغم من تصوير مشاهد دورها بالفيلم مع فريق العمل لفترة دامت لـ عدة أشهر.