تراند اليوم : 10 أفلام مرشحة للفوز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم اجنبي

كشفت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، المانحة لجوائز أوسكار، عن 10 أفلام ضمتها القائمة المصغرة للأفلام المرشحة للفوز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم أجنبي.

من ضمن الأسماء التي تم الكشف عنها، فيلم «باراسايت» الكوري، من أخراج بونغ جون- هو، الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير، والذي يروي بنوع من الكوميديا السوداء قصة عائلة عاطلة عن العمل، تتغير حياتها بعد حين.

بالإضافة إلى فيلم «لي ميزيرابل» الفرنسي، والذي نال كذلك في مهرجان كان جائزة لجنة التحكيم، المتناول لقصة هفوة ترتكبها الشرطة في ضاحية سان- دوني الحساسة.

كما يحضر فيلم «دولور إي غلوريا»، الإسباني ضمن أسماء القائمة، للمخرج المخضرم بيدرو لمودوفار، والذي يتضمن عناصر من سيرته الذاتية، وذكريات شبابه.

إلى جانب مجموعة أفلام أخرى من تشيكيا والمجر وبولندا وروسيا وأستونيا ومقدونيا الشمالية.