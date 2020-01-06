تراند اليوم : 10 شباب مصريين نجوم فى هوليوود ..تعرف عليهم بالصور

لا يعرف كثيرون أن بعض فناني “هوليوود” الذين يظهرون في الأفلام ويحققون نجاحات عظيمة هم أيضًا مصريون وليس من أصل مصري فحسب.

فقد بدأ عدد كبير من شباب النجوم المصريين فى خوض تجارب سينمائية ناجحة فى هوليوود إضافة إلى موجة كبيرة من شباب الممثلين سواء المصريين أو من أصول مصرية لأسر مهاجرة فى التواجد وبقوة فى السينما والدراما العالمية ومنهم من حققوا علامات بارزة ومنهم من يسيرون على الطريق الصحيح وهو ما نقدمه لكم بالصور.

خالد النبوي

شارك فى الفيلم الأمريكى مملكة السماء للمخرج العالمى ريدلى سكوت فى دور أحد قاده جيش صلاح الدين وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012، وقدم مسرحية كامب ديفيد حيث قدم دور الرئيس الراحل السادات على مسرح برادواى وأشادت الصحافة العالمية بأداء النجم العالمى خالد النبوى شخصية السادات فى مسرحية كامب ديفيد، وذكر مقال نقدى للناقد Evan Henerson بموقع theatermania أن النجم خالد النبوى نجم سينمائى فى بلده مصر، واستطاع أن يصل إلى أعماق شخصية السادات ويجسدها على خشبة المسرح كرجل دولة ببراعة واقتدار، مستخدما إمكانياته الجسدية وبنيانه الجسدى للوصول إلى شخصية السادات، كما اشادت الصحافة العالمية بفيلمه المواطن وقت عرضه فى أمريكا.

رامي مالك



قام ببطولة مسلسل السيد روبوت وحصل على جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمى، ولعب مالك دور الموسيقار فريدى ميركورى فى فيلم السيرة الذاتية “افتتان البوهيمية” وحصل أداؤه على إشادة النقاد، وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل فى فيلم دراما، وجائزة البافتا وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. قام ببطولة مسلسل السيد روبوت وحصل على جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمى، ولعب مالك دور الموسيقار فريدى ميركورى فى فيلم السيرة الذاتية “افتتان البوهيمية” وحصل أداؤه على إشادة النقاد، وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل فى فيلم دراما، وجائزة البافتا وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

مينا مسعود

يشارك فى بطولة فيلم Aladdin مع ويل سميث ونعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمينا، حيث يلعب مينا مسعود دور علاء الدين، وهو من إخراج جاى ريتشى.

محمد كريم

محمد كريم

يشارك فى بطولة فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج وبين برات وكارولينا ويدرا وإيان تراسى وسيناريو جون ستيورات نيومان وهو من إخراج شون كو، وهو ما جعل عددًا من المواقع العالمية تصف محمد كريم بأنه لديه الفرصة ليكون امتدادا لمسيرة النجم عمر الشريف فى هوليوود خاصة أنه ممثل، وطبيب، ودرس فى أمريكا منذ الصغر فهو يحمل ثقافة الشرق الأوسط وأمريكا.

أمير المصري



أمير المصري

شارك فى العديد من الأعمال المصرية إضافة إلى أعماله فى السينما العالمية والدراما الأجنبية حيث حقق نجاحات كبيرة بمشاركته فى Informer ومشاركته بالصوت فى لعبة Lego Marvel Super Heroes 2 وRosewater وTransporter: The Series وThe State وTom Clancy’s Jack Ryan.



محمد إبراهيم يسرى

شارك فى بطولة المسلسل الإنجليزى “عبر الحدود” للمخرج بيتر كوزمينسكى والذى يتناول حياة 4 بريطانيين قرروا الرحيل عن بريطانيا والانضمام إلى صفوف جماعة داعش الإرهابية، وتأتى مشاركته فى العمل بعد تقديم الفيلم السويدى “The Nile Hilton Incident” الذى نال جائزة “grand jury award – world cinema dramatic” من مهرجان Sundance العالمى. Advertisements



ميدو حمادة

شارك فى بطولة مسلسلات SK & J وCounterpart وEmerald City وNoches con Platanito وLegends وHomeland.



سامي الشيخ

شارك فى المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها فى العديد من الأعمال الأمريكية، والتى من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon).



عمر متولي

يشارك فى بطولة مسلسل Treadstone وشارك أيضا فى Untitled Jenny Lumet Project ومسلسل Mr. Robot وComplete Unknown وغيرها من الأعمال.

أحمد وليد

يأخذ نجوم الأعمال السينمائية المساحة الأكبر من الإشادة والشهرة الجماهيرية، إلا أن خلف كل عمل هناك فريق كامل من الفنيين كانوا سببًا حقيقًا في صناعة النجاح. أحمد وليد أحد هؤلاء الذين شاركوا في صناعة فيلم الرسوم المتحركة الفائز بجائزة الأوسكار “Spider-Man: Into the Spider- Veres”، ضمن فريق المؤثرات البصرية، والذي أعرب عن سعادته بتعريفه من قبل موقع “IMDB” العالمي، الذي أنشأ صفحة خاصة لمشاريع أحمد التي تضمنت عدد من الأعمال السينمائية الهامة، والفائزة بالعديد من الجوائز خلال السنوات الماضية، ومنها فيلم “Beauty and the Beast” عام 2017، وفيلم الأبطال الخارقين المنتظر “Avengers: Endgame” المقرر طرحه نهاية أبريل المقبل.

سام إسماعيل

مخرج وكاتب ومنتج أمريكي من أصل مصري، بدأ في هوليوود مشاركة إنتاجية في الفيلم الكوميدي القصير “The Lobo Paramilitary Christmas Sperical”، ليقرر بعدها إخراج أول أعماله الروائية القصيرة “Deep Down in Florida” عام 2004، إلا أن انطلاقته الحقيقية كانت بكتابة وإنتاج وإخراج المسلسل العالمي “Mr. Robot” عام 2015، الذي أسند فيه دور البطولة للنجم رامي مالك، ليرشح سام لجائزتي “إيمي” عام 2016، لأفضل مسلسل وأفضل سيناريو تليفزيوني، قبل أن يعلن مؤخرًا عن خوضه تجربة درامية جديدة بعنوان “Metropolis”، وهو المأخوذ عن أحداث فيلم “Metropolis” الشهير عام 1927.