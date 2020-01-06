شاهدوا تيم حسن يحتضن زوجته وفاء الكيلاني بطريقة رومنسية.. وولداه يثيران الجدل بما فعلاه مع زوج والدتهما

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 12:54 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صورة رومنسية جمعت الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.



وظهرا فيها فيما يقوم الفنان باحتضان زوجته في أحد الأماكن. وركزت الكثير من التعليقات على تميّز الزوجين وعلى العاطفة الكبيرة التي تجمعهما.

كذلك نشرت الكيلاني على حسابها الخاص على التطبيق صورة التقطت لهما أثناء وجودهما في أحد الشوارع.



وحققت من خلالها أكثر من 58 ألف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت: “يارب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفاءل وقال أمين.

كل سنة وقلوبكم مليانة حب ورضا”.

Advertisements

وفي المقابل تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها وابنيها ورد وفهد أثناء احتفالهم بحلول العام الجديد في دبي.

ولفت الزوج الأنظار بحرصه على التقرب من الشقيقين ولفت أصغرهما الأنظار برفضه تقبيله له.



كما قام بحمل كل منهما على كتفيه ولاحظ الكثير من المتابعين أنهما لا يشعران بالفرح وتساءلوا عن سبب ذلك وقدموا افتراضات عدة منها أنهما لا يتفقان وزوج والدتهما أو يشتاقان إلى والدهما.

ونشرت ديمة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة لهم معاً مع التعليق: “ودعنا 2019 بحلوها قبل مرها، كانت سنة مليئة بالمفاجآت. بس الحمدالله على كل شيوهلق بلشنا سنة جديدة. الله يكتبلكم الخير والصحة والرزق”.