محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة إلى سعاد نصر في ذكرى رحيلها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد صبحي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة للفنانة المصرية الراحلة ” سعاد نصر ” إحياءا للذكرى ال 13 على وفاتها والتي كانت في الخامس من شهر يناير لعام 2007 .

وكتب محمد صبحي في تعليقه عليها : ” في مثل هذا اليوم 5 يناير 2007 رحلت الفنانة سعاد نصر .. تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة .. رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء .. افتقدك كثيرا يا سعاد يا مايسة خاصة في زمن اللافن و الانحلال .. الله يغفر لك و يرحمك ويدخلك فسيح جناته ” .

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كما تحدث الفنان محمد صبحي عن سعاد نصر وعن رحيلها وأعمالهما معا في مداخلة هاتفية لبرنامج ” من مصر ” المذاع على قناة ” cbc ” خلال مداخلة هاتفية .

فقال : ” سعاد نصر عانت معاناة شديدة قبل وفاتها بحوالي 5 أشهر حينما دخلت فى الغيبوبة ولكننى كنت أعلم أنها سترحل ولم أبكى عليها لإننى كنت أعلم بهذا الشيء ” .

وتابع : ” في العزاء كنت ماسك نفسي تماما لكني انهارت بعدها لوحدي .. الرحيل ليس فردا من أسرتك فقط سعاد كانت تلميذتي قدمت في المعهد مرتين وسقطت وأنا لقيتها مرة قدام باب المعهد وقولتلها أنا هدربك وهدخلك المعهد ” .

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وأشار إلى إنه أشرف على تدريبها خلال دراستها بالمعهد أربعة أعوام ثم عملت معه في أول مسرحية بعد التخرج وهي مسرحية ” انتهى الدرس يا غبي ” .

وعن الراحلة سعاد نصر قال صبحي إنه من مميزاتها إنها كانت مريحة في موقع التصوير .. وأضاف : ” ولما ببقى عارف إني هتعب كانت بتسندني علشان أكمل اليوم .. معرفتي بسعاد جعلتني أضعها في المكان الصح ” .

وقال : ” خمسة أجزاء عشناهم في يوميات ونيس وعند رحيلها أقسمت أنني من أنصار عدم إحضار بديل لإكمال المسلسل .. الناس عاشت الأسرة دي بجمالها وحلاوتها ولم أجد لسعاد نصر بديلا ” .