اختفاء مذيعة شهيرة بعد انتشار صور فاضحة لها وإلغاء زفافها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 12:54 مساءً - أثارت الصور الفاضحة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالمذيعة المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج “MBC Trending” المُذاع عبر فضائية “MBC”، إلى اتخاذها خطوة الاختفاء من على مواقع التواصل، فلم تشارك بأي تعليق أو صور أو تفاعلات أخرى، عبر أي من حساباتها أو صفحاتها.

يأتي ذلك بعدما تم إلغاء حفل زفافها وطلاقها قبل يومين من الحفل، بسبب تسريب صور فاضحة لها عبر أحد حسابات الفضائح.

وكانت مريم أعلنت عن انسحابها من البرنامج وانتهاء مشوارها الإعلامي به، قبل أشهر عدة، وذكرت تقارير صحافية أنه تم فصلها من القناة وليس انسحابها.

وأكدت مريم آنذاك، أنها ستعاود الظهور للجمهور مرة أخرى، من دون أن تحدد الموعد أو سبب الانسحاب، مشيرة إلى أن الحياة مليئة بالخطط والتحديات التي يعمل عليها المرء، وأنها بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة.

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