نقل فادي الهاشم إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 12:54 مساءً - أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الإثنين عن نقل الدكتور ” فادي الهاشم ” زوج الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” إلى مستشفى الحياة نتيجة إصابته بعارض صحي بعد الحادثة التي وقعت في منزله صباح أمس الأحد .

حيث أفادت المعلومات بأنه وبسبب الحالة العصبية الصعبة التي سببها الحادث لفادي الهاشم سمحت القاضية ” غادة عون ” بنقله إلى المستشفى موقوفا على أن يغادر صباح الثلاثاء لإنهاء إجراءات التحقيق معه .

وسوف يتخذ قاضي التحقيق ” نقولا منصور ” يوم غد الثلاثاء قراره بتركه رهن التحقيق أو بتوقيفه وذلك بعد إطلاعه على ملف القضية كاملا وعلى أفلام كاميرات المراقبة .

ومن المرجح بعد ذلك أن يتم الإفراج عن فادي الهاشم بعد إثبات أن الحادث كان دفاعا عن النفس .