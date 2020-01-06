"ستار وورز" يتصدر شباك التذاكر.. و"جومانجي" يلاحقه

دايزي ريدلي وجون بوييجا خلال أول عرض في لندن لآخر أفلام "ستار وورز"

واصل الجزء الأخير من سلسلة "ستار وورز" الشهيرة تربعه على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، إذ حقق في أسبوعه الثالث 33.7 مليون دولار.

وأظهرت أرقام نشرتها شركة "إكزبيتور ريليشنز" المتخصصة أن مجمل إيرادات "ستار وورز: رايز أوف سكايووكر" في الولايات المتحدة وكندا بلغت نحو 451 مليونا.

حققت سوني عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا مع حلول 3 من أفلامها في المراتب الخمس الأولى.

وحافظ "جومانجي: ذي نيكست ليفل" على المركز الثاني. وحقق الفيلم 26.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين "ذي روك" وكيفن هارت.

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انتقل "ليتل ومن" المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت، التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن 7 مرات، من المرتبة الرابعة إلى الثالثة محققا 13.6 مليون دولار.

والعمل من إخراج جريتا جيرويج وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن.

احتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد "ذي جرادج" وحقق 11.3 مليون دولار. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر عام 2002.

وفي المرتبة الخامسة حل فيلم "فروزن 2" من إنتاج "ديزني" مع 11.3 مليون أيضا، تلاه فيلم "سبايز إن ديسجايز" مع 10.1 مليون دولار ، ثم "نايفز آوت" مع 9 ملايين دولار .

أما في المركز الثامن فحل فيلم "أنكت جيمز" مع 7.8 مليون دولار ، ثم "بومبشيل" مع 4.1 مليون دولار ، وأخيرا "كاتس" مع 2.6 مليون دولار.