أصالة عن طلاقها من طارق العريان: برجاء عدم الخوض في التفاصيل

كشفت الفنانة أصالة نصري، الإثنين، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي، وقدما عشرات الكليبات الغنائية.



وأعلنت أصالة الخبر عبر حسابها على "إنستقرام"، حيث نشرت صورة تجمعهما بينما كتبت تقول: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وأضافت أصالة: "لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".





ويأتي الإعلان عقب ساعات قليلة من نشر أصالة ملصقا لحفلها الجمعة 17 يناير/كانون الثاني بالقرية العالمية بدبي، الذي ظهرت فيه بملابس بيضاء، بينما يرتسم حزن واضح على قسمات وجهها.

وكانت ترددت خلال الشهور الأخيرة شائعات عن طلاق أصالة والعريان، دون تأكيد أو نفي من الطرفين، لدرجة أن الإعلامي تامر أمين أعلن الخبر منذ شهر خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.

Advertisements

وكشف تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خصوصاً حين أدت أغنية "ذاك الغبي".

وظلت أصالة تثير الجدل خلال الفترة الماضية بسبب العديد من الرسائل الغامضة، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، وتوقع الجمهور انفصال الثنائي بعد سنوات طويلة من الزواج.

وترددت شائعات عن أسباب الطلاق بسبب زواج طارق من نسرين طافش، ولكن أصالة نفت الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستقرام"، وقالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا العادي، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".





وكان هناك عدد من الرسائل الغامضة التي نشرتها أصالة تشير الى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها على عيادة طبيبها النفسي، في الوقت الذي غاب زوجها طارق العريان عن إجازتها التي قضتها في دبي مع أسرتها.

أما أغرب رسائل أصالة في الفترة الأخيرة وأكثرها جدلا عبر "أنستقرام" فكان حين قالت: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّ جذورها. نقطة من المطر تكسر ضلعًا منّها، ولفحة هواء تُطيّرها، تُفتّتها، وتُنهيها".

ومنذ أيام قليلة أعلنت أصالة بعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدّمتها مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، التخلي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والذي تستعدّ لطرحه قريبا، مع المخرجة نهال نبيل.