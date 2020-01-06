نقل زوج نانسي عجرم إلى المستشفى.. ووسائل إعلام: "نفسيته صعبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام لبنانية عن نقل فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، من محبسه إلى أحد المستشفيات بعدما ألمّ به عارض صحي.

وكانت القاضية غادة عون، المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، قد أصدرت قرارا بتوقيف زوج عجرم إثر تبادل إطلاق نار بينه وبين سارق من الجنسية السورية دخل منزلهما بهدف السرقة، حتى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بنقل الهاشم إلى أحد المستشفيات بعد مرضه المفاجئ، مضيفة أن حالته النفسية صعبة.





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ورجّحت مصادر محلية إطلاق سراح الهاشم، الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات القضائية، كونه كان في حالة دفاع عن النفس.

وأصيبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في ساقها بعد تعرض منزلها لحادث السطو المسلح.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن السوري محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل، فجر الأحد، ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.