تكريم لبلبة في ختام مهرجان "المهن التمثيلية" بالقاهرة

كرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في مصر، مساء الأحد، الفنانة المصرية لبلبة؛ تقديراً لعطائها الفني، وذلك في ختام دورته الرابعة برئاسة الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون.





وشهد الحفل الذي حضره باقة من نجوم الفن عرض فيلم قصير عن مجمل أعمال لبلبة الفنية، والتي تزيد على 80 فيلماً سينمائياً.

وقدّمت لبلبة (74 عاماً) هذه الأعمال مع كبار نجوم السينما المصرية ومنهم أحمد زكي، ونور الشريف، ومحمود حميدة، وعادل إمام، الذي شكلت معه ثنائياً سينمائياً وتلفزيونياً، إذ شاركا سوياً في الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية" و"البعض يذهب للمأذون مرتين".

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وشارك في هذه الدورة من المهرجان 10 عروض مسرحية، وترأس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، بينما ضمت اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والفنانة هالة فاخر، وأستاذ السينوغرافيا الدكتور صبحي السيد، والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمخرج محمد مرسي، والمخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان كرّم في حفل الافتتاح الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم منهم محمد هنيدي ومحمد سعد.







