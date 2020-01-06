"العين السينمائي" ينطلق 22 يناير.. "فلتعش مع القصص بألوانها الجديدة"

يرفع مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية شعاراً براقاً يحمل عنوان "فلتعش مع القصص بألوانها الجديدة"، بينما يزين ملصقه بصورة لشابة تعكس ألوانها حالة تشبه قوس القزح المترع بالبهجة والسحر والإثارة.

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وكان المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني في مدينة العين الإماراتية، كشف منذ أسبوع عن ملصق دورته الثانية مجرداً من الألوان والشعار، قبل أن يضيفهما في ملصقه الثاني ليعبر عن حفاوته بالسينما الإماراتية والخليجية وصناعها من المواهب الشابة.

ويتضمن المهرجان هذا العام 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، إلى جانب إضافة مبادرات وبرامج جديدة لدعم السينما المحلية والخليجية.

ويعد المهرجان منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وتتنافس الأفلام على جوائز فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.