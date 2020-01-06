نجوم الفن يدعمون نانسي عجرم بعد حادث السطو: سلامتك يا أطيب قلب

أبدى كثير من الفنانين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعما واسعا للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعد قتل زوجها فادي الهاشم لصا اقتحم منزلهما في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وهنأ العديد من الفنانين زميلتهم بنجاتها وأسرتها من حادث السطو المسلح على فيلتها، الذي أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة في ساقها.

كتبت المطربة الإماراتية أحلام عبر حسابها على "أنستقرام": "ألف حمد لله على السلامة يا أطيب قلب يا حبيبتي يا نانسي، وسلامة زوجك وبناتك. حبايبي ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير، والحمد لله أنكم كنتوا موجودين بالبيت مع البنات".





وكتبت المطربة التونسية لطيفة: "ألف حمد لله عالسلامة، ربنا يحميكم".





المطرب المصري رامي صبري اعتبر زوج نانسي عجرم بطلا حقيقيا دافع عن أسرته في مواجهة اللص، وهنأها بسلامتها وبناتها، ومثله أنغام، وتامر حسني وحماقي وغيرهم.

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كان السوري محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.



وأصيبت نانسي عجرم بجروح بسيطة في قدمها، بينما أوقفت السلطات اللبنانية زوجها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.





في أول ظهور لها بعد الحادث، أعربت عجرم عن شكرها لكل من حاولوا الاطمئنان عليها والاتصال بها، مؤكدة أنها بخير هي وبناتها.





وقالت نانسي لقناة "إم.تي.في" اللبنانية: "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا فيا. أنا بخير وأهم شي إنو عيلتي منيحا. الأولاد أهم شي إنهم مناح".





